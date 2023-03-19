Загинув торік на "Азовсталі": у Києві попрощалися із захисником Маріуполя Вадимом Фокшею

У Києві на Байковому кладовищі відбулася церемонія прощання з лейтенантом Вадимом Фокшею, під позивним "Делфі". Герой загинув торік 8 травня на меткомбінаті "Азовсталь" в Маріуполі.

Воїну на момент смерті було 32 роки. Попрощатися з Вадимом Фокшею рідним і побратимам вдалося лиш після обміну тілами загиблих та низки ДНК-експертиз.

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Посмертно нагороджений орденом "За мужність"

Як повідомив кореспондент "Укрінформу", на церемонію прощання прибули побратими Вадима Фокші з полку "Азов". Разом з рідними вони вшанували пам'ять українського захисника.

Зауважимо, 8 травня минулого року під час оборони Маріуполя на меткомбінаті "Азовсталь". Причиною смерті став вибух російської авіабомби.

Попрощатися з полеглим воїном удалося після обміну тілами загиблих та низки ДНК-експертиз. Повідомляють, що побратими Фокші передали його матері Світлані та дружині Тетяні український прапор, яким вкрили труну загиблого, та прапор полку "Азов".

Як зазначили у виданні, Вадим Фокша родом з селища Садове Запорізької області. Українець спершу працював вчителем, а у 2018 році вступив до полку "Азов".

У Маріуполі воїн брав участь в обороні Азовсталі та проводив евакуацію цивільного населення та поранених воїнів. Захисника Батьківщини посмертно нагородили орденом "За мужність".

Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна Вадима Фокші. Вічна пам'ять Герою!

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