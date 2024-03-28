Київ посилить заходи безпеки: у Зеленського прокоментували рішення

У Києві ухвалили рішення про посилення заходів безпеки у столиці. Повідомляють, що це пов'язано із загрозами активізації ракетних обстрілів та ризиком проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував 24 Каналу це рішення. Він наголосив, що про посилення протиракетних заходів говоритимуть Повітряні сили ЗСУ.

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Очевидно, що сьогодні Росія використовує надзвукові ракети, балістику. Україна потребує додаткових протиракетних спроможностей.

Тобто що саме ви робитимете? Будете більше про це говорити чи що? Я не зовсім розумію цих інформаційних програм, мовляв, заявимо про посилення протиракетних заходів. Добре. Але про це говоритимуть Повітряні сили,

– підкреслив посадовець.

Реакція щодо таких заяв

Михайло Подоляк зазначив, що щодо ДРГ дуже ефективно працює Служба безпеки України. Зокрема, у прикордонних областях.

Що має дати ця інформація громадянам? Наприклад, можна було б сказати, що провели засідання, оцінили всі ризики, що працюєте в координації з Повітряними силами для того, щоб чітко усвідомлювати, яка кількість атак можлива, розумієте, що все під контролем, зокрема, з погляду систем Patriot,

– сказав він.

Росія зараз перейшла у радикальну риторику. У Кремлі заявляють, що триває не так звана "сво", а війна, що вони повністю знищуватимуть Україну, усіх вбиватимуть. Але це лише пропагандистські наративи, які вони використовують для психоемоційного впливу на українців.

Дедалі частіше у медіапросторі звучить, що Росія проводить додаткову мобілізацію, накопичить 300 тисяч окупантів та піде захоплювати Харків. Питання у тому, чи зможе ворог це зробити. Адже зараз росіяни, як і раніше, проводять мобілізацію, намагаються доукомплектувати свої дивізії, щоб продовжувати кількісний тиск по лінії фронту.

Також часто пишуть, що у Росії є "суперзброя" – ракети "Циркон", тому нібито "усім кінець". Однак цій зброї можуть протидіяти, наприклад, ЗРК Patriot. На думку радника голови ОПУ, це радикалізація негативних інформаційних повідомлень.

"Мені здається, що треба бути компетентними навіть у тому, що та як говорити. Це дуже важливо. Ви дійсно маєте проводити відповідні засідання, видавати розпорядження, а після цього маєте сказати, що служби проаналізували, промоніторили, отримали необхідні розпорядження і все тримаємо під контролем. Чому? Тому що сьогодні психоемоційний стан – це також дуже важливо", – додав Подоляк.

Росія посилює ракетні обстріли

Як підкреслив радник голови ОПУ, окупанти щодня випускають ракети по Україні. Очевидно, у ворога є певний накопичений обсяг ракет, насамперед надзвукових та балістичних. Адже крилаті ракети вони сьогодні використовують у зовсім іншій кількості, ніж у 2023 році. Наприклад, 20 – 30 крилатих ракет, коли минулого року вони використовували 100 – 120.

Крім того, щоночі загарбники використовують від 20 до 40 БпЛА. Тобто атакують "Шахедами" всю територію України.

Так, є певна ескалація щодо риторики. Є певні погрози, збільшення атак саме на критичну цивільну інфраструктуру. Ми бачимо це по Харкову. Росія навіть використовує керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі,

– зауважив Подоляк.

Однак у будь-якому випадку потрібно поважати психоемоційний стан українців, наголосив посадовець. Не варто говорити просто про те, що Росія щось зробить, а потрібно розповідати людям, що робитиме Україна для протидії цьому.

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