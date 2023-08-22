У мережі поширили відео, де працівник ТЦК пістолетом "погрожує" киянину: що каже поліція

У столиці 21 серпня працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки погрожував цивільним чоловікам зброєю. Це потрапило на відео.

У мережі шириться відео, на якому нібито працівник Київського ТЦК дістав пістолет та почав погрожувати призовнику. Поліція встановлює обставини події.

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Це сталося у районі Солом'янського ринку

Телеграм-канали, які поширюють ці записи, зазначають, що інцидент стався у районі Солом'янського ринку.

У мережу потрапили відео від кількох очевидців сутички працівника ТЦК та потенційних призовників. На відео добре видно, що чоловік у військовій формі блокує прохід цивільним чоловікам та погрожує зброєю.

У столиці чоловік у формі погрожував цивільним: дивіться відео

Через цю сутичку навколо чоловіків почали збиратися перехожі. На одному із відео жінка закликає викликати поліцію. Якою була мета чоловіка зі зброєю, невідомо.

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Відео почали поширювати у мережі 21 серпня.

Поліція проводить перевірку

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу повідомила, що цей випадок зареєстровано у Солом'янському управлінні поліції.

Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту. У результаті сутичок ніхто не постраждав,

– сказала вона.

За її словами, зараз проводиться подальша перевірка.

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