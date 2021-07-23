Лукашенку нагадали про Гаагу: в Києві протестували проти переслідувань у Білорусі

У Києві біля посольства Білорусі влаштували акцію проти переслідування режимом Лукашенка журналістів та правозахисників. Символом заходу став гусак, який мав нагадати своїм ґелґотінням самопроголошеному президентові про Гаагу та Міжнародний кримінальний суд.

На акцію "Гусь за Білорусь" прийшли представники білоруської спільноти та "Центру громадянських свобод". Учасники переконані, зі злочинами режиму Лукашенка розбиратиметься саме суд у Гаазі.

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Учасники вимагали припинити переслідування та репресії

Під білоруським посольством з'явились не лише різноманітні скульптури гусаків, а й традиційні символи протесту – біло-червоно-білі стяги, а також плакати. На них – заклики припинити переслідування та негайно звільнити усіх політв'язнів.

Звернулись учасники і до української влади. Офіційний Київ просять відреагувати належним чином на те, що відбувається у країні-сусідці, якою править диктатор.

Дивіться фото з акції протесту/ Фото Укрінформу:

Коротко про зачистку опозиційних ЗМІ у Білорусі

У Білорусі оголосили про початок операції із "зачистки радикалів". Під приціл КДБ потрапили опозиційні інтернет-ресурси та, зокрема, телеграм-канали.

8 липня припинив роботу сайт "Наша Ніва".

До 14 липня провели обшуки у близько 30 помешканнях та офісах медійників. 19 осіб затримали нібито для допитів.

Вже 16 липня прийшли з обшуками до ще щонайменше 7 журналістів.