Просто поруч із будинком: у Києві в оду впала ракета

Росія завдала чергового удару по території України ракетами. Основною ціллю ворога стала столиця, там працювали сили протиповітряної оборони.

Росія зранку 2 січня завдала удару по Києву гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Одна із ракет впала у воду.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Ракета впала у воду

Росія під час ранкової атаки запустила по Україні приблизно 99 повітряних цілей. Одна із тих ракет, які були спрямовані на Київ, не досягла своєї цілі та впала у водойму. Цей момент потрапив на відео.

На записі видно, як повітряна ціль стрімко рухається та падає у воду прямо поряд із житловим будинком. Вона не завдала шкоди жодному об'єкту інфраструктури. Ця російська ракета більше не зможе атакувати українську територію.

Ракета впала у воду: дивіться відео

Росія вдарила по Києву: головне