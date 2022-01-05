У Києві розглянуть справу про держзраду Поклонської та Аксьонова

5 січня 2022 , 18:23
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Джерело:

пресслужба Київського апеляційного суду

Київський апеляційний суд визначив, яка інстанція розглядатиме кримінальне провадження щодо високопосадовців окупаційної влади у Криму. Справу вивчатиме Деснянський райсуд столиці.

Насамперед у справі фігурує колишня так звана "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська. Також причетним є і прем'єр-міністр окупаційної влади Сергій Аксьонов.

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Що ще інкримінують Поклонській та Аксьонову

Окрім Поклонської та Аксьонова також є такі самопроголошені посадовці окупованого Криму, як голова Держради Володимир Константинов, ексочільник головного управління СБУ Петро Зима, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников тощо.

Зауважте! У грудні 2021 року СБУ завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова та інших посіпак Кремля. Орган скерував у суд обвинувачувальний акт щодо 8 осіб.

Чиновникам інкримінують держзраду, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Мовиться і про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, створення злочинної організації, а також участь у ній.

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Автор: Роман Стек