У Києві рятувальники завершили роботи у будинку, в який влучила ракета: який стан постраждалих

Ввечері, 28 квітня, російські військові двічі вдарили по Києву ракетами. Одна із них влучила у житловий будинок. У ДСНС уже розповіли, в якому стані постраждалі.

Речниця ДСНС Світлана Водолага під час телемарафону зазначила, що постраждалих відправили до лікарні. А самі рятувальні роботи вже завершилися, передає 24 канал.

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Закликала не нехтувати сигналами про повітряну тривогу

Зі слів лікарів, які були вчора (28 квітня – 24 канал) на місці, усіх постраждалих доставили до лікарні у стані середньої важкості,

– сказала вона.

Що ж стосується роботи рятувальників на об'єкті, то вони завершилися 29 квітня о 2 ночі. Після того як вдалося ліквідувати пожежу, два відділення співробітників ДСНС залишалися на чергуванні на місці влучання ворожої ракети.

Світлана Водолага підкреслила, що і кияни, і гості міста розслабилися. Вони часто ігнорують сигнали повітряної тривоги. А цього, додала вона, робити не варто, адже в Україні все ще триває війна. Відтак варто відразу ж перебиратися до укриття, щоб пролунала сирена.

Коротко про ракетні обстріли Києва 28 квітня

Ввечері, 28 квітня, дві російські ракети вдарили по Києву. Одна з них – у стратегічний об'єкт, а інша – в житловий будинок.

Згодом мер Києва Віталій Кличко розповів, що ракета влучила у нижні поверхи будинку у Шевченківському районі.

Після цього стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по столиці постраждали 10 людей. У ДСНС показали моторошні кадри руйнувань.

Володимир Зеленський у своєму зверненні підкреслив, що війна не закінчилася. Так він прокоментував удари по Україні 28 квітня.

Зазначимо, що по ракети влучили у Київ під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. Останній шокований тим, що це сталося саме під час його перебування у столиці України.

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