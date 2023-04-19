Заперечував злочини в Бучі та Ізюмі: у Києві спіймали "фіксера" російського ЗМІ
Джерело:Служба безпеки України
У Києві затримали місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці. Також він публічно підтримував дії російських окупантів.
Зрадник України позиціонував себе як "фіксер". Він дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що знаходиться на території Бєлгородської області.
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У Києві спіймали "фіксера" російського ЗМІ
Так, зловмисник передавав російським "журналістам" вигадану інформацію про події в Україні, зокрема про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.
До того ж зрадник публічно підтримував дії російських терористів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.
Отриману дезінформацію представники "Бел.ru" використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні,
– розповіли правоохоронці.
Наразі СБУ повідомила зловмиснику про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії в Україні. Триває розслідування.
Затримано зрадника України / фото СБУ
В Україні часто викривають зрадників
- Нещодавно Служба безпеки викрила схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У цьому "допомагав" провідник потяга Запоріжжя – Перемишль.
- Також СБУ викрила агента російських спецслужб, який намагався встановити місця дислокації HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ в Одеській області. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ.
- Окрім цього, затримано ворожого агента, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Закриті відомості потрібні були російським загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах.