У Києві справжній "армагедон": в області вирує потужна злива та град
Вдень, 2 травня, у бік столиці прямує потужна негода, небо сильно затягнуло хмарами. Водночас в області вже вирує сильний вітер та град.
Відповідні фото та відео поширюють у телеграм-каналах. Так, у Київській області вже спостерігається потужна злива, передає 24 Канал.
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У Києві фіксується значне погіршення погоди
У мережі активно поширювали фото та відео чорних хмар, які тягнулися у напрямку столиці. Наразі ж негода вже охопила місто
У Києві очевидці спостерігають сильні хмари: дивіться відео
Наразі ж Київ охопила потужна злива. Подекуди у небі можна побачити яскраву блискаву.
У столиці сильний вітер та дощ: дивіться фото
Негода у Києві: дивіться відео
Також місцеві повідомляють про грім. Його можна почути у різних частинах столиці.
У Києві сильний дощ та град: дивіться відео
В області також сильна негода
Водночас у Київській області також триває потужна злива. Місцеві повідомляють про сильний град.
У регіоні вирує негода: дивіться відео
Зокрема, за їхніми словами, у регіоні піднявся потужний шквал вітру. До того ж у небі фіксуються блискавки.
Місцеві повідомляють про сильну зливу: дивіться відео
Зауважимо, що 30 травня близько 19:45 30 травня в столиці України у деяких районах почала іти сильна злива. Небо одразу затягнулося хмарами, а навколо потемнішало. У мережі також писали, що в той час, як один район Києва заливала потужна злива, в іншому фіксували веселку. Тобто ці явища відбувалися у столиці одночасно.
Раніше синоптики попереджали про негоду
Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що на переважній частині України оголошено штормове попередження. Синоптики очікують дощі та грози. Було оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на цих вихідних у більшості областей, за винятком південно-східної половини, пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть значними.
Експерт розповів, що через зростання загальної нестійкості атмосфери й активізації грозових процесів протягом червня в Україні можливі епізоди небезпечних та стихійних явищ погоди. Зокрема, сильних локальних злив, великого граду, руйнівних шквалів.