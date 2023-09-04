У Києві вантажівка на швидкості протаранила блокпост
Джерело:КАРС "Київська служба порятунку"
У Києві вантажівка протаранила бетонні загородження блокпосту. Транспортний засіб їхав на великій швидкості.
Це сталося у Святошинському районі 2 вересня. Через аварію було ускладнено рух транспорту у бік Києва.
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У Києві вантажівка протаранила блокпост
Як стало відомо, 2 вересня на в’їзді до Києва з боку Житомира сталася ДТП. Водій вантажного авто не впорався з керуванням та зіткнувся з блокпостом.
Внаслідок ДТП бетонні блоки конструкції блокпоста розкидало по проїжджій частині Житомирського шосе, що суттєво ускладнило рух автотранспорту. На щастя, обійшлося без жертв.
У підсумку рятувальники за допомогою маніпулятора прибрали бетонні блоки з дороги, після чого повноцінний рух автотранспорту на Житомирському шосе було відновлено.
Наслідки ДТП з вантажівкою на блокпосту / фото КАРС
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