Справжній День незалежності Білорусі: у Києві відбулося гучне святкування – відео

У київському парку імені Тараса Шевченка 27 липня відзначили історичний День незалежності Білорусі. На святковий концерт прийшло понад 100 учасників.

Білоруси залишили свої домівки через переслідування влади. Саме тому День незалежності вони відзначають в інших країнах, зокрема Литві, Польщі та Україні.

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У Києві серед гостей переважали позитивні емоції, хоч і відчувалася певна напруга. Спершу людей було понад 100, поступово їхня кількість збільшувалася.

Українці та білоруси об'єднуються проти Росії

В України та Білорусі є спільний ворог – Росія, тож народи об'єднуються. Білоруський політв'язень і лідер "Руху Солідарності "Разам" В'ячеслав Сівчик зазначив, що концерт у Києві має одну мету – солідарність із білорусами.

"В Україні нас можуть почути й зрозуміти, тому я просто прошу підтримки для мого народу", – додав він.

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На святкуванні Дня незалежності Білорусі виступили як українські та білоруські виконавці, так і громадські діячі. Зокрема, лідер гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, кобзарі Святослав Силенко і Тарас Компаніченко, співачка Леся Рой та інші. Прийшов прочитати молитву за білорусів рідною мовою і військовий капелан ПЦУ Євген Орда.

"Кожну націю зберігає і акумулює мова, особливо, коли вона є Словом Божим і лунає рідною мовою", – наголосив капелан.



Святкування Дня незалежності Білорусі у Києві 27 липня / Фото з фейсбук-сторінки Юлії Клименко

Справжній День незалежності Білорусі

Головне національне свято білоруси відзначали 27 липня з 1991 до 1996 року. Це був день ухвалення Декларації про державний суверенітет Білорусі.

З приходом до влади Олександра Лукашенка, у 1996 році, святкування перенесли на 3 липня. У цей день 1944 року радянські війська відбили Мінськ у німецької армії під час операції "Багратіон". Рішення про перенесення Дня незалежності ухвалили на республіканському референдумі.



Відзначення Дня незалежності Білорусі 27 липня 1992 року / Фото "Радыё Ўнэт"

Традиційно, Білорусь відзначає головне свято урочистим військовим парадом. Після офіційної частини відбуваються світські заходи на площах і концертних майданчиках. Подія завершується салютом у Мінську.

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