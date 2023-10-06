Визначає конкретну ціль: як діє ізраїльська система оповіщення про ракетну небезпеку

Найближчим часом у Києві запрацює ізраїльська система оповіщення про ракетну небезпеку. Про це повідомив посол України в Ізраїлі. Вона може чітко прогнозувати траєкторію ворожих цілей і навіть їхню зміну.

Про це 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Ізраїль досконало напрацював усі моделі виявлення пусків від початку.

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Нова система оповіщення

Ізраїльська система оповіщення спрацьовує заздалегідь, коли запускаються ракети різних типів: балістичні, крилаті, С-300 чи С-400, а також "Шахеди" та інші літальні апарати, зазначив Маломуж. Електрона ідентифікація йде не лише траєкторії, але і її зміни по ходу курсу.

"Відразу відомо куди направлені ракети, куди вони пущені, траєкторія і місце можливого нанесення ударів. Вони прямо до десятка квадратних метрів вираховують. Тобто бачить не тільки звідки пущено, але й куди впаде – завод, логістичний центр чи будинок", – пояснив він.

Микола Маломуж про роботу ізраїльської системи оповіщення: дивитись відео

Відповідно до фіксації типу запущених ворогом цілей запускається і відповідний комплекс боротьби з ними. Якщо це балістичні чи крилаті ракети – використовуватимуться системи Patriot. Якщо "Шахеди" – зенітно-ракетні комплекси.

"Тобто з одного боку це оповіщення поступатиме громадянам для безпеки, а з іншого – військам, щоб знати, що запущено, яка траєкторія і конкретна ціль літального об'єкту", – додав генерал армії.

Спочатку систему випробують у Києві, якщо її робота буде ефективною – можуть встановити й у інших містах. Але Україна – велика країна і у ворога багато вогневих систем. За приблизним підрахунком Миколи Маломужа, аби закрити усі міста, таких систем треба декілька сотень.

"В Ізраїлі, наприклад, 5 систем перекривають усю країну. У нас стільки не перекриють. Вони можуть охопити одне місто: Київ, Харків, Дніпро, Одесу. Я думаю, що перші системи будуть тестувальні, а тоді задіяні в промислових центрах і об'єктах інфраструктурного значення", – припустив він.

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