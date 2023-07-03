Спалахнув під час руху: у Києві на Троєщині згорів електросамокат

У Деснянському районі столиці під час руху загорівся електросамокат. Спочатку двоколісний транспорт почав диміти, а потім – спалахнув.

Про інцидент 2 липня у мережі повідомили очевидці. Загоряння сталося на вулиці Милославській, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Велосипед у тролейбусі: кияни зробили несподіваний подарунок хлопцю, якого зацькували пасажири

Самокат загорівся під час руху

Свідки події розповідають, що власник електросамоката йшов посеред дороги й котив двоколісний транспорт поруч. Раптом той почав диміти. Через декілька секунд спалахнула батарея самоката.

Чоловік покинув свій транспорт й відбіг на безпечну відстань. Власнику електросамоката довелося спостерігати, як той повністю згорає. На щастя, чоловік не постраждав.

Кадри, як самокат горить посеред дороги, опублікували у місцевих телеграм-каналах та інстаграмі.

"Просто ранок на Троєщині", – підписали ролик у соцмережах.

Проте користувачів обурило, що ніхто з водіїв не зупинив свій транспортний засіб і не допоміг чоловіку. Українці підкреслювали, що у кожного власника автомобіля є вогнегасник, проте ніхто не зупинився, щоб загасити електросамокат:

"Цікаво, чому жоден водій не зупинився і не загасив, у всіх же мають бути вогнегасники";

"Ні щоб хтось дістав вогнегасник з машини й потушив... Ні, краще познімати на відео";

"Витратити свій вогнегасник на те чому вже кінець? Не дай Боже щось з машиною трапиться, і що тоді? Трусами тушити? Тим більше АКБ не затушиш поки не пройде процес!!!".

Загорівся самокат на Троєщині: дивіться відео

Останні аварії на Київщині