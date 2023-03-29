Паша "Мерседес" все ще вірить у Великодню службу у Лаврі: що каже про виселення зі святині

Так звані священнослужителі УПЦ Московського патріархату не хочуть покидати територію Києво-Печерської лаври. Зокрема, про це сказав намісник святині митрополит Павло (Паша "Мерседес").

Середа, 29 березня, це останній день, коли агенти ФСБ в рясах – себто священники УПЦ МП – можуть перебувати на території Києво-Печерського монастиря. Разом з тим намісник Успенського собору заявив, що нікуди їхати він не збирається, адже скоро Великодня літургія.

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"Немає підстав"

За словами Паші "Мерседеса" нібито у нього немає на основі чого покидати територію Лаври. Також обізвав "священнослужитель" українські ЗМІ брехливими та осмілився констатувати, що проведе Великодню та інші служби на території монастиря.

У нас немає на основі чого. Нам ніхто не представив документів, через які потрібно звільняти… Я вже сказав, що ваш канал брехня,

– чути на ролику.

Журналісти поставили питання стосовно того, навіщо ж митрополит разом зі своїми попами вивозив майно з монастиря, якщо нікуди їхати не збирається. Той відповів, що має на це повне право, адже це його речі.

Паша "Мерседес" розповідає про те, що не хоче виселятися з Лаври: дивіться відео NV

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Можливі провокації