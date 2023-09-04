На території Лаври досі мешкає духівник Медведчука і Марченко, – архімандрит Авраамій
Джерело:"Радіо Свобода"
На території Києво-Печерської Лаври досі мешкає духівник родини зрадника Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. До того ж частина монахів УПЦ МП ще залишається у Нижній Лаврі.
Про це повідомив виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій. До речі, напередодні він припустив, що на території Лаври завжди працювали російські агенти.
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На території Лаври досі мешкає духівник Медведчука і Марченко
За словами архімандрита, духівник родини Медведчука та Марченко досі мешкає у Лаврі. Авраамій розповів, що особисто не бачив у святині зрадника та його дружину, однак Марченко точно відвідувала монастир.
У неї тут був духівник, який опікувався, я так розумію, їхньою сім’єю загалом. Він зараз у Лаврі,
– заявив архімандрит.
Зазначимо, що мовиться про архімандрита УПЦ МП Даміана.
Ситуація у Києво-Печерській Лаврі: останні новини
- Нагадаємо, що московських попів остаточно видворили з Києво-Печерської Лаври. Журналісти провели розслідування, у ході якого встановили, що так звані "священнослужителі" сповідували ідеологію "руского міра", а також той факт, що в резиденції митрополита є сауна.
- До речі, нещодавно у храмі Києво-Печерської Лаври чоловік розбив ікону Спасителя. На місце викликали правоохоронців. Зловмисника зупинили віруючі, після чого його затримала поліція. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
- Співробітники Києво-Печерської Лаври отримали можливість потрапити до будинку Паші "Мерседеса". Тому у мережі показали хороми, в яких на території комплексу мешкав митрополит.
- Раніше білоруська православна церква заявила, що може прийняти монахів УПЦ МП, які мають залишити Києво-Печерську Лавру. Там заявили, що ченці можуть "знайти місце подальшого чернечого "подвигу" в обителях Білоруської православної церкви".