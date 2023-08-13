Парафіяни УПЦ МП влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври
У Києві 13 серпня віряни УПЦ МП вчергове влаштували провокації поблизу Києво-Печерської лаври. Так, парафіяни стояли біля святині й намагалися спровокувати конфліктні ситуації.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою внаслідок цих провокацій є затримані особи, передає 24 Канал.
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У Лаврі знову провокації
Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували так зване "молитовне стояння": читали молитви та стояли з іконами. Ці люди стверджували, що поліція буцімто не дозволяє передавати їжу та воду їхнім однодумцям, які забарикадувалися на території Нижньої лаври.
Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували "молитовні стояння": дивіться відео
Саму святиню по периметру оточила поліція міста Київ. Вони не пропускають в Лавру людей, що не мають для цього відповідного пропуску.
Також адепти УПЦ МП казали, що поліцейські нібито не пустили у Лавру священника, який "35 років прожив там". Ці люди розповідали, що поліція не показала жодних документів, які б свідчачи про законність їхніх дій.
Поліцейські не пропустили у Лавру священника УПЦ МП: дивіться відео
Не обійшлося й без сутичок з поліцейськими. Так, одній з парафіянок УПЦ МП вдалося прорватися крізь правоохоронців, які згодом її затримали. Згодом у поліції Києва сказали, що жінку доправили до райуправління поліції та склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство.
Жінка прорвалася крізь правоохоронців у Лавру: дивіться відео
За такі дії жінка може отримати покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб.Зауважимо! 24 Канал звернувся по коментар до поліції Києва щодо сутичок вірян УПЦ МП з поліцією та їх наслідками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми одразу ж доповнимо цю новинку.
Варто зазначити, що доступ вірян до Лаври обмежили, оскільки вони заважали комісії Мінкульту приймати майно. Рішення забарикадуватися адепти УПЦ МП ухвалили самі, поліція людей на території святині – не зачиняла.
Що відбувалося у Києво-Печерській лаврі останніми днями
- У Києво-Печерській лаврі 13 серпня один із чоловіків розбив ікону Спасителя у храмі преподобного Агапіта. Зрештою зловмисника затримала поліція.
- За кілька днів до цього в одному з опечатаних корпусів Києво-Печерської лаври забарикадувалися віряни УПЦ МП. Вони читали молитви та не збираються покидати приміщення святині.
- Водночас Господарський суд Києва визнав законним рішення заповідника розірвати договір про безоплатне користування державним майном з УПЦ МП. Тож перебування священників на цій території є незаконним.