Не потрібен "бюджет війни": голова "Європейської Солідарності" у Київраді зробив цинічну заяву

У Київській міській раді 14 грудня проголосували за місцевий бюджет на 2024 рік. Кілька депутатських фракцій обурилася тим, що цей кошторис не схожий на "бюджет війни".

На ці обурення висловився голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів. Він зазначив, що українській столиці не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну.

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Депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2024 рік. У проєкті бюджету закладено доходи на суму понад 72,6 мільярда гривень, а видатки – понад 85,3 мільярда гривень. Водночас на Збройні Сили України бюджет передбачає лише виділення 1 мільярда гривень.

За підсумками голосування депутатка від "Слуги народу" Ксенія Семенова висловила незгоду своєї фракції з цим рішенням, посилаючись на занепокоєння відсутністю в бюджеті витрат на війну.

Відповідаючи на її заяву, депутат "Європейської Солідарності" Володимир Прокопів, який також є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, навів свій контраргумент щодо цієї позиції. Він заявив, що місту не варто орієнтувати свій бюджет на війну.

Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути…

– заявив він.

Він також спитав інших депутатів, чи хочуть вони у Києві "бюджету війни". Прокопів також цинічно заявив, що треба "державний бюджет зробити бюджетом війни", а міста "мають жити своїм життям".

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