Київ переводить стрілки на Росію, – Лавров відзначився цинічною заявою про Донбас

У російському МЗС знову посипали необґрунтованими звинуваченнями у бік України. Там традиційно не визнають, що їхня країна є стороною конфлікту на Донбасі.

Міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров назвав російсько-українську війну "внутрішньоукраїнським збройним конфліктом".

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Ситуацію на Донбасі він описав як "наслідок державного перевороту, який привів до влади у Києві радикальні націоналістичні сили".

Крім цього, Лавров бідкається, що Україна не хоче надавати Донбасу особливий статус, "як це передбачено мінськими угодами".

Натомість Київ "переводить стрілки" на Росію. Намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій,

– цинічно заявив він.

Й обурився реакцією України та Заходу на навчання російських військових. Він запевнив, що вони були плановими та проходили "на значній відстані від Донбасу".

Зеленський про війну на Донбасі

Напередодні президент дав велику пресконференцію. Там він, зокрема, охарактеризував ситуацію на Донбасі як один із "найскладніших кейсів".

Глава держави наголосив, що 99% залежить від Росії. Натомість українська влада чіпляється навіть за 1%, аби не допустити замороження конфлікту.

Натомість українська влада чіпляється навіть за 1%, аби не допустити замороження конфлікту. Зеленський прагне зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Він хотів би, аби розмова відбувалася паралельно до нормандського формату.