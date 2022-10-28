Київ посилює ППО: Кличко сподівається, що дрони не пройдуть

28 жовтня стало відомо, що Київ отримав нове обладнання ППО. Воно необхідне для захисту об'єктів енергосистеми.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За його словами, інформацію про ППО повідомили військові на нараді.

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Небо столиці буде захищенішим

Саме під час неї мер столиці акцентував на необхідності захистити місто та його об'єкти енергопостачання.

Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло в столицю,

– повідомив Віталій Кличко.

З цим новим обладнанням ППО небо Києва буде більш захищеним. Відтак й можна сподіватися, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами більше не буде.

Звернення Віталія Кличка: відео

Удари по Києву дронами-камікадзе: останні новини

Масштабна атака Києва іранськими безпілотниками відбулася 17 жовтня. Тоді в бік столиці летіли 28 дронів, однак захисникам України вдалося збити більшість з них. Однак ті, яких збити не змогли, спричинили вибухи. На жаль, загинули щонайменше 5 людей.

Один з дронів вдалося збити за допомогою автоматів та пістолетів. На ньому виявився надпис-послання від окупантів "За Бєлгород".

Пробували росіяни атакувати "мопедами" і вночі. 27 жовтня окупанти завдали удару по одній із громад області, що призвело до пожежі. Як стало відомо згодом, ЗСУ знищили 19 "шахідів".

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