У Київ приїхав глава Євроради Шарль Мішель: яка мета візиту

21 листопада 2023, 11:43
Читать новость на русском

Джерело:

Шарль Мішель

Глава Європейської ради Шарль Мішель 21 листопада прибув до Києва. Мішель здійснює візит в Україну в День гідності та свободи.

Шарль Мішель прибув до України потягом та поділився відповідною світлиною. Крім Мішеля, в Києві перебувають президентка Молдови Майя Санду та глава Міноборони Борис Пісторіус.

Дивіться також Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Мішель у Києві обговорить євроінтеграцію України та Молдови

"Добре бути знову в Києві – серед друзів", – написав Шарль Мішель.

Лідерка Молдови Санду повідомила, що прибула до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. За її словами, на порядку денному будуть подальші кроки щодо приєднання Молдови та України до ЄС

На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС реформ і розвитку наших держав,
– підкреслила президентка Молдови.

Щодо візиту Пісторіуса, то глава Міноборони Німеччини має зустрітись з міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським.

Київ відвідав глава Пентагону

  • Напередодні до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У Пентагоні заявили, що своїм візитом Остін прагне підкріпити непохитну підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу.
  • У Києві очільник Міноборони США зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент розповів, що обговорив з Остіном ситуацію на полі бою, зокрема оборону, перспективи та, відповідно, підтримку.
  • Також було порушено питання необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду, свободи мореплавства, функціонування зернового коридору.
  • Під час візиту Остіна у Пентагоні повідомили про виділення Україні військового пакета допомоги на 100 мільйонів доларів. США виділили Україні один HIMARS і додаткові боєприпаси, снаряди, зенітні ракети Stinger та іншу зброю.
  • Також Остіна у Києві провів переговори з міністром оборони України Рустемом Умєровим і головнокомандувач ЗСУ Валерієм Залужним. Разом з Остіном до Києва завітали Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувач Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі.

Автор: Михайло Гема