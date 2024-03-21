Ракетний удар по Києву: разючі фото з наслідками обстрілу столиці України

Російська армія під ранок 21 березня здійснила масований обстріл Києва ракетами. Внаслідок цього у кількох районах української столиці були пошкодження будівель, а також постраждали люди.

Наразі на місцях подій у Києві продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Усі вони ліквідовують наслідки ворожого обстрілу ракетами міста.

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Які наслідки ворожої атаки по Києву

У ДСНС розповіли, що внаслідок масованого ракетного удару щонайменше 13 людей постраждало, понад 170 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки ліквідовують наслідки атаки.

Зокрема, у Подільському районі за однією адресою загоряння виникло у двоповерховій будівлі на площі 30 квадратних метрів, там зруйновано перший поверх та частково другий. За іншою адресою сталось займання трансформаторної підстанції та ще за однією адресою загоряння виникло у складській будівлі на площі 150 квадратних метрів.

У Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем 3 автомобілі. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

У Святошинському районі пошкоджено скління вікон у двох дев'ятиповерхівках та будівля навчального закладу.

Наслідки російського обстрілу в Києві / Фото ДСНС

За попередньою інформацією, евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи,

– наголосили рятувальники.

У Київській міській військовій адміністрації також показали наслідки ворожого обстрілу Києва. На фото можна побачити, що після удару ракетами в столиці в кількох будинках почорніли стіни, а автівки перетворилися на згарище.

У Києві почорніли будівлі внаслідок ракетного удару / Фото КМВА

Також у Києві повибивало шибки з низки будівель. Постраждала також і церква в одному з районів української столиці.

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