Ракетний удар по Києву: разючі фото з наслідками обстрілу столиці України
Джерело:КМВА
Російська армія під ранок 21 березня здійснила масований обстріл Києва ракетами. Внаслідок цього у кількох районах української столиці були пошкодження будівель, а також постраждали люди.
Наразі на місцях подій у Києві продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Усі вони ліквідовують наслідки ворожого обстрілу ракетами міста.
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Які наслідки ворожої атаки по Києву
У ДСНС розповіли, що внаслідок масованого ракетного удару щонайменше 13 людей постраждало, понад 170 рятувальників та 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки ліквідовують наслідки атаки.
Зокрема, у Подільському районі за однією адресою загоряння виникло у двоповерховій будівлі на площі 30 квадратних метрів, там зруйновано перший поверх та частково другий. За іншою адресою сталось займання трансформаторної підстанції та ще за однією адресою загоряння виникло у складській будівлі на площі 150 квадратних метрів.
У Шевченківському районі виникла пожежа у квартирі у 6-поверхівці. Рятувальники евакуювали 15 жителів. За іншими адресами пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем 3 автомобілі. Виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.
У Святошинському районі пошкоджено скління вікон у двох дев'ятиповерхівках та будівля навчального закладу.
Наслідки російського обстрілу в Києві / Фото ДСНС
За попередньою інформацією, евакуйовано 79 людей. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, психологи,
– наголосили рятувальники.
У Київській міській військовій адміністрації також показали наслідки ворожого обстрілу Києва. На фото можна побачити, що після удару ракетами в столиці в кількох будинках почорніли стіни, а автівки перетворилися на згарище.
У Києві почорніли будівлі внаслідок ракетного удару / Фото КМВА
Також у Києві повибивало шибки з низки будівель. Постраждала також і церква в одному з районів української столиці.
Ворог після довгої паузи обстріляв Київ
- Близько 3 ночі стало відомо, що росіяни ведуть підготовку до ракетного обстрілу України, адже повітрі могли бути до 11 бортів ТУ-95МС. Через десять хвилин повітряну тривогу оголосили у низці областей України, а згодом "почервоніла" вся територія нашої держави на мапі повітряних тривог.
- Цього разу ворог зосередив свій масований ракетний удар по Києву. Відомо, що в місті працювала протиповітряна оборона, яка збивала ворожі ракети. Таким чином вдалося збити всі повітряні цілі з неба, які запускав ворог.
- Водночас внаслідок масованого обстрілу в українській столиці уламки впали в кількох районах міста. Так, уламки фіксували у приміщенні дитячого садочка, кількох житлових будинках і на території одного з підприємств.