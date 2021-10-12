Київ прагне підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті, – Зеленський

На наступному саміті "Україна – ЄС" Київ розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз". Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент заговорив про оновлення митних тарифів та поглиблення зони вільної та всеохопної торгівлі.

Важливо Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір

Впевнений, є рух до дуже важливої для України угоди про "промисловий безвіз". Вже на наступному саміті "Україна – ЄС" ми прагнемо підписати цю угоду,

– сказав Зеленський.

Крім того, ведуть діалог про спільний зелений курс та іншу співпрацю.

Що таке "промисловий безвіз"? Угода передбачатиме визнання дотримання ЄС та прийняття груп українських промислових товарів. Це забезпечить абсолютно нові можливості експорту для українського бізнесу. Крім того, такий "безвіз" значно спрощує доступ бізнесу до ринків ЄС.

Угода про спільний авіаційний простір