Київ мусив іти в укриття: Повітряні сили попереджали про загрозу для Півночі

У північних областях України 14 грудня лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени лунали у Київській та Чернігівській областях.

Також була підвищена загроза для української столиці. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Тривогу іноді не встигають вмикати: Ігнат пояснив небезпеку такої атаки, як в ніч 13 грудня

Що відомо про повітряну тривогу

Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги по всіх областях близько 9 години 03 хвилини. У Києві відбій пролунав на 5 хвилин пізніше.

Повітряні сили оголосили тривогу у північних областях України близько 8 години 40 хвилин. Військові попереджали про повітряні цілі у небі.

Увага! Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека!

– наголосили у Повітряних силах.

Згодом військові розповіли про безпосередню загрозу для жителів Києва. Зокрема, ворожа ціль прямувала у бік української столиці.

У моніторингових телеграм-каналах наголосили, що ймовірною причиною тривоги міг бути запуск балістичного озброєння країною-агресоркою. Тому загроза зберігається до кінця повітряної тривоги.

Раніше росіяни обстріляли Київ балістикою

Вночі 13 грудня російські загарбники пустили на Київ балістичні ракети. У Повітряних силах повідомили, що 10 із 10 ворожих цілей, які летіли на українську столицю збила українська протиповітряна оборона.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що українській владі відомо, куди потенційно могли бити окупанти. Під прицілом міг бути об'єкт критичної інфраструктури в одному з районів Києва.

Внаслідок ворожої атаки постраждав Дніпровський район Києва. За словами глави МВС Ігоря Клименка, там було пошкоджено фасад багатоповерхівки, а також сталося загоряння балкона на 6 поверсі.

Варто зазначити, що внаслідок атаки у Києві постраждало 53 людини. 20 із них ушпиталили до медичних закладів.