Київ мусив іти в укриття: Повітряні сили попереджали про загрозу для Півночі
У північних областях України 14 грудня лунав сигнал повітряної тривоги. Сирени лунали у Київській та Чернігівській областях.
Також була підвищена загроза для української столиці. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Тривогу іноді не встигають вмикати: Ігнат пояснив небезпеку такої атаки, як в ніч 13 грудня
Що відомо про повітряну тривогуЗауважте! Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги по всіх областях близько 9 години 03 хвилини. У Києві відбій пролунав на 5 хвилин пізніше.
Повітряні сили оголосили тривогу у північних областях України близько 8 години 40 хвилин. Військові попереджали про повітряні цілі у небі.
Увага! Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека!
– наголосили у Повітряних силах.
Згодом військові розповіли про безпосередню загрозу для жителів Києва. Зокрема, ворожа ціль прямувала у бік української столиці.
У моніторингових телеграм-каналах наголосили, що ймовірною причиною тривоги міг бути запуск балістичного озброєння країною-агресоркою. Тому загроза зберігається до кінця повітряної тривоги.
Раніше росіяни обстріляли Київ балістикою
- Вночі 13 грудня російські загарбники пустили на Київ балістичні ракети. У Повітряних силах повідомили, що 10 із 10 ворожих цілей, які летіли на українську столицю збила українська протиповітряна оборона.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що українській владі відомо, куди потенційно могли бити окупанти. Під прицілом міг бути об'єкт критичної інфраструктури в одному з районів Києва.
- Внаслідок ворожої атаки постраждав Дніпровський район Києва. За словами глави МВС Ігоря Клименка, там було пошкоджено фасад багатоповерхівки, а також сталося загоряння балкона на 6 поверсі.
- Варто зазначити, що внаслідок атаки у Києві постраждало 53 людини. 20 із них ушпиталили до медичних закладів.