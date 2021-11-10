Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо ситуації на кордоні, – Кулеба
Джерело:"Голос Америки"
Дмитро Кулеба запевнив, що Україна та США мають повне взаєморозуміння щодо безпекових оцінок та ситуації на кордоні. Натомість розбіжності є тільки в термінології.
Таку заяву міністр закордонних справ зробив напередодні зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Журналісти запитали Кулебу щодо стягування російських військ до кордону.
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Є розбіжності в термінології
Так, за словами Кулеби, є розбіжності у термінології, яка використовується щодо ситуації на кордоні.
Одна справа – це коли масово перекидаються війська. Це вже насторожує. Але це ще не є свідченням вирішальної стадії підготовки наступу,
– зазначив дипломат.
Він додав, що поки розвідка не бачить утворення наступальних формувань вздовж кордону. Однак це не скасовує факт, що Росія створила там серйозне збройне напруження.
Що цьому передувало
- У жовтні видання The Washington Post заявило, що Росія стягує війська до кордону з Україною. У Politico показали супутникові фотографії, де нібито це помітно.
- Українські розвідники й тоді запевняли, що слідкують за всіма переміщеннями окупаційних сил та їх не побільшало.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав інформацію "свідомою дезінформацією".
- У президента Володимира Зеленського пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни". Стверджували, що певне підсилення таки триває.
- Вже у листопаді журналісти Bloomberg повідомили, що Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів.
- У Пентагоні зазначили, що стурбовані та пильно стежать за ситуацією.