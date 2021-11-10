Київ та Вашингтон не мають розбіжностей щодо ситуації на кордоні, – Кулеба

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна та США мають повне взаєморозуміння щодо безпекових оцінок та ситуації на кордоні. Натомість розбіжності є тільки в термінології.

Таку заяву міністр закордонних справ зробив напередодні зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Журналісти запитали Кулебу щодо стягування російських військ до кордону.

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Є розбіжності в термінології

Так, за словами Кулеби, є розбіжності у термінології, яка використовується щодо ситуації на кордоні.

Одна справа – це коли масово перекидаються війська. Це вже насторожує. Але це ще не є свідченням вирішальної стадії підготовки наступу,

– зазначив дипломат.

Він додав, що поки розвідка не бачить утворення наступальних формувань вздовж кордону. Однак це не скасовує факт, що Росія створила там серйозне збройне напруження.

Що цьому передувало