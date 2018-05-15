Київ паралізували затори: опублікована карта

У вівторок, 15 травня, в кінці робочого дня затори в Києві, які утворилися ще вранці, досягли просто піку. Наземне пересування столицею ускладнене через підготовку до фіналу Ліги чемпіонів, ремонт доріг і низку ДТП.

Про це свідчать дані сервісів заторів, повідомляє видання "Українські Новини".

Традиційно затори скували центр Києва. Через перекриття Хрещатика проїзд основними об'їзними вулицями, які і так завжди складні для проїзду в кінці робочого дня, сьогодні практично зупинився. Ці вулиці позначені на карті темно-червоним кольором.

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Карта заторів у Києві 15 травня

Стоїть транспорт в обидві сторони на вулицях Басейна, Саксаганського, бульвар Тараса Шевченка, Лесі Українки.

Також затори утворилися біля станцій метро "Кловська", "Палац спорту", "Театральна", "Університет". Тягучка спостерігається на Подолі біля метро "Контрактова площа", на бульварі Дружби народів, по вулиці Теліги і на бульварі Лесі Українки.

Вкрай ускладнено рух проспектом Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), вулицею Борщагівською. Через капітальний ремонт ділянки автомобілі по Набережному шосе також рухаються повільно.

Проїзд ускладнений і через велику кількість ДТП. Тільки на проспекті Перемоги, згідно з даними Google/maps, трапилися 3 аварії.