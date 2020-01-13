Київ заробив на туризмі 63 мільйони гривень за рік

Київ відвідує все більше туристів. Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень у порівнянні з 2018 – тоді ця сума складала 32,9 мільйона гривень.

Минулого року Київ відвідало 4 мільйони іноземців. Про це розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда, повідомляє Главком.

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У 2019 році ставка туристичного збору становила 0,4% від розміру мінімальної зарплати для внутрішнього туризму (16 гривень 69 копійок) і 1% для в’їзного (41 гривня 73 копійки).

Зароблені на туризмі кошти планують витратити на розвиток туристичної сфери, створення комфортного і сучасного сервісу для гостей міста.

З яких країн приїжджає найбільше туристів:

Ізраїль;

США;

Білорусь;

Німеччина;

Великобританія;

Франція;

Туреччина;

Грузія;

Азербайджан.

Куди піти у Києві?

Нещодавно за рейтингом Big 7 Travel Київ зайняв другу сходинку серед 50 міст, які варто відвідати у новому десятилітті. Якщо ви плануєте найближчим часом відвідати столицю, пропонуємо корисні підбірки: