20:28
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Київ заробив на туризмі 63 мільйони гривень за рік

      85 Читать новость на русском
      У 2019 році Київ відвідало 4 мільйони туристів / unsplash

      Київ відвідує все більше туристів. Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень у порівнянні з 2018 – тоді ця сума складала 32,9 мільйона гривень.

      Минулого року Київ відвідало 4 мільйони іноземців. Про це розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда, повідомляє Главком.

      Читайте більше: Київ потрапив до сотні найрозумніших міст світу

      У 2019 році ставка туристичного збору становила 0,4% від розміру мінімальної зарплати для внутрішнього туризму (16 гривень 69 копійок) і 1% для в’їзного (41 гривня 73 копійки).

      Зароблені на туризмі кошти планують витратити на розвиток туристичної сфери, створення комфортного і сучасного сервісу для гостей міста.

      З яких країн приїжджає найбільше туристів:

      • Ізраїль;
      • США;
      • Білорусь; 
      • Німеччина; 
      • Великобританія; 
      • Франція;
      • Туреччина; 
      • Грузія;
      • Азербайджан.

      Куди піти у Києві?

      Нещодавно за рейтингом Big 7 Travel Київ зайняв другу сходинку серед 50 міст, які варто відвідати у новому десятилітті. Якщо ви плануєте найближчим часом відвідати столицю, пропонуємо корисні підбірки:

      • Де смачно поїсти у столиці: найкращі ресторани міста з українською та італійською кухнями. Борщ, як удома, зелені вареники, класична київська перепічка та інші смаколики.
      • Куди піти у Києві: які місця варто обов'язково побачити. Затишні вулиці, площі, набережна та інші атмосферні місця, які не можна не відвідати, якщо ви приїхали прогулятися столицею.

       

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
      25300
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Туристичний бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 265
      сьогодні , 19:00 В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post
      Світові Медіа 613
      14 січня , 08:30 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1814
      сьогодні , 18:30 Вибори на Донбасі: коли відбудуться і які наслідки для України
      Інна Жолобович 1621
      сьогодні , 17:00 Хуже всех. Чем Кремль отличается от всего мира
      Андрій Ілларіонов 1038
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук