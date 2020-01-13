Київ заробив на туризмі 63 мільйони гривень за рік
Київ відвідує все більше туристів. Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень у порівнянні з 2018 – тоді ця сума складала 32,9 мільйона гривень.
Минулого року Київ відвідало 4 мільйони іноземців. Про це розповіла заступниця голови Київської міської адміністрації Марина Хонда, повідомляє Главком.
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У 2019 році ставка туристичного збору становила 0,4% від розміру мінімальної зарплати для внутрішнього туризму (16 гривень 69 копійок) і 1% для в’їзного (41 гривня 73 копійки).
Зароблені на туризмі кошти планують витратити на розвиток туристичної сфери, створення комфортного і сучасного сервісу для гостей міста.
З яких країн приїжджає найбільше туристів:
- Ізраїль;
- США;
- Білорусь;
- Німеччина;
- Великобританія;
- Франція;
- Туреччина;
- Грузія;
- Азербайджан.
Куди піти у Києві?
Нещодавно за рейтингом Big 7 Travel Київ зайняв другу сходинку серед 50 міст, які варто відвідати у новому десятилітті. Якщо ви плануєте найближчим часом відвідати столицю, пропонуємо корисні підбірки:
- Де смачно поїсти у столиці: найкращі ресторани міста з українською та італійською кухнями. Борщ, як удома, зелені вареники, класична київська перепічка та інші смаколики.
- Куди піти у Києві: які місця варто обов'язково побачити. Затишні вулиці, площі, набережна та інші атмосферні місця, які не можна не відвідати, якщо ви приїхали прогулятися столицею.