На Київщині під час тривоги пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

У Київській та Чернігівській області 23 лютого оголосили повітряну тривогу. У небі зафіксували неропізнаний повітряний об'єкт. Згодом на Київщині пролунали вибухи.

Раніше повітряну тривогу вже оголошували у низці областей України. Людей закликають оперативно реагувати на сповіщення про загрозу та йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

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Захисники українського неба збили БПЛА

Станом на 12:11 повітряну тривогу оголосили на території Київщини та Чернігівщини (відбій – о 12:21). У Києві про загрозу сповістили о 12:29.

Повідомляють, що у небі зафіксували неропізнаний повітряний об'єкт. Ймовірно, БПЛА. Станом на 11:40 заявили, що захисники українського неба його успішно збили.

У Київській ОВА в 11:50 звернулися до місцевих жителів й закликали їх не виходити з укриттів. Робота ППО триває.

Відбій в українській столиці оголосили в 11:52.

Окупанти можуть завдати непрогнозовані удари

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – попередив, що російські окупанти можуть завдати непрогнозовані ракетні удари по території України. Захисники неба перебувають напоготові.

Немає значення для захисників неба, чи це якась сакральна дата, чи якийсь інший день. Готовність завжди постійна. Пункти управління, командні пункти та навіть мобільні бригади – всі Сили оборони в готовності 24/7,

– додав Ігнат.

Людям потрібно бути обережними й стежити за повідомленнями з офіційних джерел.