На Київщині чули вибухи: в регіоні працювали сили ППО
27 квітня 2024, 22:55Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
У ніч на 27 квітня ворог вкотре випустив по території України "Шахеди". Зокрема, у Києві повідомляли про вибухи.
Попередньо, це була робота ППО. Раніше повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці.
Дивіться також Зеленський назвав мінімальну кількість Patriot, яка потрібна Україні
Вибухи у Києві
У Київській ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку столиці.
У регіоні працюють сили ППО,
– зазначили там.
Також в ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу оборонців неба.
"Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
Станом на 22:58 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Масований ракетний обстріл 27 квітня: що відомо
- Уранці 27 квітня Повітряні сили повідомили, що ворог використав загалом 34 ракети. У результаті бойової роботи, нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль.
- Сили ППО знищили шість крилатих ракет типу Х-101/Х-555, вісім керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, одну крилату ракету "Іскандер-К" і ще шість крилатих ракет "Калібр".
- Для відбиття повітряного нападу противника використовувалися винищувачі, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Збройних сил України.