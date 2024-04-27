На Київщині чули вибухи: в регіоні працювали сили ППО

27 квітня 2024, 22:55
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Джерело:

Київська ОВА

У ніч на 27 квітня ворог вкотре випустив по території України "Шахеди". Зокрема, у Києві повідомляли про вибухи.

Попередньо, це була робота ППО. Раніше повідомляли про рух БпЛА в напрямку столиці.

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Вибухи у Києві

У Київській ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку столиці. 

У регіоні працюють сили ППО,
– зазначили там.

Також в ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу оборонців неба.

"Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Станом на 22:58 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Масований ракетний обстріл 27 квітня: що відомо

  • Уранці 27 квітня Повітряні сили повідомили, що ворог використав загалом 34 ракети. У результаті бойової роботи, нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль.
  • Сили ППО знищили шість крилатих ракет типу Х-101/Х-555, вісім керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, одну крилату ракету "Іскандер-К" і ще шість крилатих ракет "Калібр".
  • Для відбиття повітряного нападу противника використовувалися винищувачі, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Збройних сил України.

Автор: Ярослав Погончук