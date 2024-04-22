На Київщині мікроавтобус провалився під землю: загинули 2 людей, 7 – у важкому стані
В Київській області сталася жахлива ДТП. Внаслідок неї двоє людей загинуло, а ще семеро травмованих.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива. В ДСНС розповіли деталі ДТП на Київщині.
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ДТП на Київщині
У ДСНС повідомили, що зранку 22 квітня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива.
Коли рятувальники прибули на місце події, вони встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, і провалився у провалля.
"В салоні знаходилось 9 пасажирів. Потрібна деблокація", – повідомили в ДСНС.
Так, там зазначили, що відповідно до результатів проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено 2 загиблих. Ще 7 людей перебувають у тяжкому стані.
В ДСНС розповіли, що бригадами швидкої допомоги постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.
Також відомо, що поліція встановлює обставини ДТП.
На Київщині сталася ДТП / Фото ДСНС
Внаслідок ДТП в Київській області є загиблі і травмовані / Фото ДСНС
Інші аварії та ДТП
- Вранці 14 квітня на околиці Києва сталася аварія за участю шести машин. Подія трапилася на 17 кілометрі Брест-Литовського шосе. Відомо, що винуватцем ДТП є 53-річний водій вантажівки, він заснув за кермом. Відомо, що внаслідок ДТП постраждали 8 осіб. Вісім пасажирів "Мерседес Спрінтера", віком від 26 до 83 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
- У Києві 6 квітня на перехресті вулиць Остафія Дашкевича та Чорних Запорожців відбулася сильна аварія, в результаті якої одне з авто потрапило на трамвайну колію після удару. Відомо, що автомобіль знесло кілька секцій металевої огорожі, пошкодило конструкції зупинки. Внаслідок цього сама машина сильно пошкоджена, а друга також пом'ята.
- В той самий день в Столиці трапилася ще одна жахлива ДТП на вулиці Борщагівській у мікрорайоні Київського політехнічного інституту – там водій BMW влетів у дерево та зупинився аж біля кіосків. Зауважимо, що ця аварія теж сталася неподалік зупинки трамвая.