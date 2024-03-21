На Київщині працює ППО, росіяни запустили на столицю "Кинджали"

Ракетна атака вночі 21 березня почалася після 3 ранку. Перші ракети залетіли у повітряний простір приблизно о 4 ранку.

Київська обласні військова адміністрація повідомила про роботу сил Протиповітряної оборони о 04:24. Повітряні сили інформують, що кілька груп ракет пересуваються в небі України.

Дещо раніше У Повітряних силах повідомили про зліт Ту-95: можливий масований ракетний удар

Відбулася повітряна атака на Київщину

Київська область одна з перших вночі 21 березня опинилася під загрозою ракетного удару. За інформацією Повітряних сил, перші групи ракет залетіли в українське небо близько 4 ранку, та летіли через Чернігівську, потім Київську та Житомирську області. Приблизно у цей же час Київська ОВА опублікувала таке повідомлення:

Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

Зауважимо, що ближче до 5 ранку стало відомо, що частина ракет змінили свій рух. І тепер вони прямують на сам Київ. Тому мешканців міста закликають бути обережними та не покидати укриттів.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав о 04:59 начальник КМВА Сергій Попко.

Через хвилину стало відомо, що російські військові запустили "Кинджал" у напрямку Києва. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що у місті лунають вибухи та працює ППО. Вкотре наголошуємо: не покидайте укриттів.

У Повітряних силах о 05:04 написали: "Ще ракети з заходу в напрямку Києва. Київ – перебувайте в укриттях!" Це вже мовиться про ракети, запущені зі стратегічної авіації, які кружляли Заходом.

А вже о 05:06 стало відомо про повторні пуски "Кинджалів". У Києві надзвичайно гучно. Бережіть себе.

Повітряна тривога триває в усій Україні, оголошена ще о 03:45. Ракетна атака масова, Повітряні сили писали про зліт близько десятка стратегічних бомбардувальників Росії Ту-95МС, а згодом – про пуски з них ракет. Тож дбайте про безпеку та перебувайте в укриттях або інших захищених місцях до відбою тривоги!

Атака може відбуватися у кілька хвиль, стежте за повідомленнями Повітряних сил та хронологією подій ночі 24 Каналу.

Нагадуємо про важливість перебування в укриттях до відбою повітряної тривоги. Якщо ви не можете перебратися до безпечного місця, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Крім того, не забувайте про те, що роботу ППО ми ні в якому разі не фотографуємо та не знімаємо на відео. І точно не викладаємо у мережу відповідні файли, якщо таки зробили. Пам'ятайте, що такі ваші дії можуть дозволяти ворогові корегувати майбутні удари.