На Київщині працює ППО: область атакують ударні БпЛА
2 жовтня 2024, 23:14Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Ввечері 2 жовтня в повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі бепілотники. Згодом влада повідомила про роботу ППО в регіоні.
Про це повідомляють у Київській ОВА. Наразі в Київській області лунає повітряна тривога.
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У столиці працює ППО
О 23:15 у столиці пролунав сигнал повітряної тривоги.
За даними ОВА, у повітряному просторі Києва зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– пишуть у повідомленні.
Також у Повітряних силах ЗСУ додали, що БпЛА знаходяться на межі Сумської, Київської та Полтавської областей – курс південно-західний.