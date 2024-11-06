На Київщині працює ППО: зафіксовано рух "Шахедів"

Окупанти вкотре атакують Україну "Шахедами". По ударних дронах на Київщині працюють Сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київщину сьогодні

У Київській області вночі 6 листопада зафіксували рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– наголосили в ОВА.

Також закликали не нехтувати правилами безпеки й залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Додамо, цієї ночі вибухи пролунали, зокрема, в Черкаській області. Повітряні сили попереджали, що туди прямують "Шахеди".