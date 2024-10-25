У Києві та області чули вибухи: по дронах працює ППО

Росія продовжує атакувати Україні з повітря ударними дронами-камікадзе. Зокрема, на Київщині працюють сили протиповітряної оборони.

Ввечері 25 жовтня у Київській області могли чути вибухи, також ППО працює у столиці. Раніше стало відомо про запуск "Шахедів" по Україні.

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Працюють сили ППО

У Київській військові адміністрації повідомили про рух дронів на Київщині. По них працюють сили протиповітряної оборони. Оборонці неба роблять все можливе для того, аби забезпечити безпеку людей.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про рух ударних дронів-камікадзе до Київської області. також про це писали моніторингові канали.

Там також наголосили на тому, що не можна фіксувати роботу ППО. Цю інформацію не можна поширювати у мережі, адже це може допомогти ворогу.

У Києві також пролунали вибухи

У столиці також було гучно. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

У КМВА розповіли, що там по цілях також працюють сили протиповітряної оборони.

Крім цього, там нагадали, що до кінця повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.