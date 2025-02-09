На Київщині – вибухи: там працює ППО по ворожих БпЛА
- Увечері 9 лютого Росія запустила дрони по Україні.
- На Київщині були зафіксовані дрони.
- Влада повідомила, що сили ППО працюють по ворожих безпілотниках.
Окупанти атакують Київську область дронами. Там триває робота сил протиповітряної оборони.
Надвечір 9 лютого країна-агресор запустила "Шахеди" по Україні. Повітряну тривогу оголосили у низці областей. О 21:37 небезпека з'явилася і для Київщини, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.
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На Київщині йде робота ППО
О 22:10 в Київській ОВА попередили, що у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– йдеться у повідомленні влади.
До слова, моніторингові канали заявляють про щонайменше 6 Ту-95МС, які споряджені ракетами Х-101 та перебувають на авіабазі "Оленья".
Нагадаємо, що вдень Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Вибухи лунали в Запоріжжі, Сумах і на Полтавщині. Відомо, що росіяни завдали ракетний удар по промисловій зоні Сум.