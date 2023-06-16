На Київщині внаслідок ракетного удару є пошкодження та постраждалі
Джерело:Андрій Нєбитов
Росіяни здійснили масовану ракетну атаку ближче до полудня 16 червня. Внаслідок обстрілу на Київщині зафіксували пошкодження.
Під час останнього ракетного удару росіяни використали як крилаті ракети "Калібр", так і аеробалістичними"Кинджалами". На жаль, не минулося без наслідків атаки, хоч усі повітряні цілі вдалося збити силам ППО.
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Наслідки ракетної атаки
Кадри з наслідками ракетного удару по Київщині виклав начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він зауважив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки. Спалахнула пожежа. Відомо також про постраждалих.
Наслідки ракетного удару на Київщині / Фото з телеграма Нєбитова
Наслідки ракетного удару на Київщині / Фото з телеграма Нєбитова
За його словами, на місці працюють поліцейські, медики, а також співробітники ДСНС.
Глава КМВА Сергій Попко розповів про ситуацію у столиці. За його словами, не надходило, станом на 12:26 16 червня, інформації про жертв або руйнування у столиці.
Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!!!,
– зазначив Попко.
О 12:53 надійшло уточнення від мера Києва Віталія Кличка. Він зазначив, що у Подільському районі чули звуки роботи ППО над столицею. Він також підтвердив, що пошкоджених об'єктів і будинків після ракетної атаки немає.
У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО під час атаки перед полуднем. За даними роду військ, попередньо вдалося збити:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА.
Зауважимо, що під час цієї ракетної атаки у Києві з візитом перебував президент ПАР Сиріл Рамафоса. Як уже пожартували в мережі, делегація могла побачити, як Росія зустрічає її "мирну ініціативу".