На Київщині внаслідок ракетного удару є пошкодження та постраждалі

Росіяни здійснили масовану ракетну атаку ближче до полудня 16 червня. Внаслідок обстрілу на Київщині зафіксували пошкодження.

Під час останнього ракетного удару росіяни використали як крилаті ракети "Калібр", так і аеробалістичними"Кинджалами". На жаль, не минулося без наслідків атаки, хоч усі повітряні цілі вдалося збити силам ППО.

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Наслідки ракетної атаки

Кадри з наслідками ракетного удару по Київщині виклав начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він зауважив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки. Спалахнула пожежа. Відомо також про постраждалих.



Наслідки ракетного удару на Київщині / Фото з телеграма Нєбитова​



Наслідки ракетного удару на Київщині / Фото з телеграма Нєбитова

За його словами, на місці працюють поліцейські, медики, а також співробітники ДСНС.

Глава КМВА Сергій Попко розповів про ситуацію у столиці. За його словами, не надходило, станом на 12:26 16 червня, інформації про жертв або руйнування у столиці.

Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!!!,

– зазначив Попко.

О 12:53 надійшло уточнення від мера Києва Віталія Кличка. Він зазначив, що у Подільському районі чули звуки роботи ППО над столицею. Він також підтвердив, що пошкоджених об'єктів і будинків після ракетної атаки немає.

У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО під час атаки перед полуднем. За даними роду військ, попередньо вдалося збити:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 крилатих ракет "Калібр";

2 розвідувальних БпЛА.

Зауважимо, що під час цієї ракетної атаки у Києві з візитом перебував президент ПАР Сиріл Рамафоса. Як уже пожартували в мережі, делегація могла побачити, як Росія зустрічає її "мирну ініціативу".