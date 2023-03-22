На Київщині є загиблі та поранені внаслідок нічної атаки "Шахідів"

Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. На жаль, є загиблі та поранені.

Вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе – у Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Станом на ранок відомо про 3 загиблих.

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Що відомо про наслідки атаки

У ДСНС уточнили, що у Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерх.ових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Андрій Нєбитов уточнив, що перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка. Поліція та екстрені служби евакуювали більш ніж 200 людей. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа, яку локалізували приблизно о 05:50.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що станом на 8:15 ранку відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Проте у відомстві зауважили, що інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога,

– повідомили в ОВА.

Що відомо про загиблих та поранених

Наразі відомо, що серед 3 загиблих – водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Усі 7 поранених довелось госпіталізувати до лікарні. Серед них є 11-річна дитина.

Прокурори Київської обласної прокуратури вже розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують наслідки атаки.

Станом на 07:00 під завалами можуть перебувати ще 4 людини.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєюбитов уточнив, що загалом до лікарні було доставлено 20 людей. Доля ще 5 людей невідома.

Наслідки атаки у Київській області: фото ДСНС та Офіс Генпрокурора

Що відомо про нічну атаку дронами