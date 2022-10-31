На Київщині збили ворожі ракети: пошкоджені будівлі, є потерпілі
Джерело:Андрій Нєбитов
Ворог завдав 31 жовтня масованого ракетного удару по Україні. На Київщині працюють рятувальники.
Про це о 9:43 написав начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети", – сказав Нєбитов.
Збиття ракети над Київщиною: дивіться відео
Наслідки атаки
За словами Нєбитова, в області є пошкоджені цивільні будинки внаслідок обстрілів росіян. Крім цього, відомо про постраждалих. На місці влучань наразі працюють рятувальники та поліція.
Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів. Лишайтесь в укриттях!, – сказав правоохоронець.
Ситуація в Києві
Під ворожий обстріл потрапив енергооб'єкт у столиці. Через це у місті зникло світло, є проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком. За словами мера Віталія Кличка, на місцях влучань працюють аварійні служби та ліквідовують наслідки.
"У результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом", – розповів мер.
Він додав, що окупанти пошкодили енергооб'єкт від якого залежить живлення 350 тисяч квартир.
Зверніть увагу – що ще атакували окупанти: дивіться відео
Масована ракетна атака по Україні: останні новини
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