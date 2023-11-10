Замість грибів – сюрприз від окупантів: у лісі на Київщині виявили небезпечну знахідку

Розмінування на Київщині триває, сапери щодня знаходять небезпечні предмети, які лишила після себе російська армія – це можуть бути міни, розтяжки, або залишки ракет. Так, в Бучанському районі довелось викликати саперів. Причиною цього стала несподівана знахідка в лісі.

В одному з районів Київської області чоловік пішов до лісу по гриби та виявив частину ракети. Аби знешкодити боєприпас, на місце події приїздили сапери. Про це пишуть в соціальних мережах, повідомляє 24 Канал.

До речі Україні потрібно щонайменше 5 – 7 років для повного розмінування територій, – МВС

Розмінування триває

Саме в регіоні, де чоловік знайшов величезну ракету досі не завершили роботи з пошуком вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що раніше у ДСНС попереджали, що у ліси Київської області не можна ходити ще як мінімум рік – через міни, що там залишилися, після російського вторгнення.



Чоловік знайшов у лісі ракету / Дивіться відео:

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Що відомо про розмінування