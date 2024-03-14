У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза застосування балістики
Вранці 14 березня у низці східних та північних областей України пролунала повітряна тривога. Попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Через це пролунали сирени у Київській та ще кількох областях. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій повітряної тривоги по областях. Тривоги також пролунали й в Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Хмельницькій області також пролунала повітряна тривога. Повітряна тривога також пролунала у Києві. До цього сирени чули лише у межах Київської області. Повітряні сили попередили про повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.
Відбій повітряної тривоги по областях.
Тривоги також пролунали й в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
У Хмельницькій області також пролунала повітряна тривога.
Повітряна тривога також пролунала у Києві. До цього сирени чули лише у межах Київської області.
Повітряні сили попередили про повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.