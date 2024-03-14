У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза застосування балістики

14 березня 2024, 08:26
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Вранці 14 березня у низці східних та північних областей України пролунала повітряна тривога. Попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Через це пролунали сирени у Київській та ще кількох областях. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

09:09, 14 березня

Відбій повітряної тривоги по областях.

08:48, 14 березня

Тривоги також пролунали й в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

08:45, 14 березня

У Хмельницькій області також пролунала повітряна тривога.

08:33, 14 березня

Повітряна тривога наразі звучить у таких областях України:

  • м. Київ;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Чернігівська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 14 березня / Скриншот 24 Каналу

08:29, 14 березня

Повітряна тривога також пролунала у Києві. До цього сирени чули лише у межах Київської області.

08:23, 14 березня

Повітряні сили попередили про повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Автор: Владислав Кравцов