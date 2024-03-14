У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза застосування балістики

Вранці 14 березня у низці східних та північних областей України пролунала повітряна тривога. Попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Через це пролунали сирени у Київській та ще кількох областях. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі