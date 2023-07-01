На Київщині група молодиків побила військового
Джерело:Поліція Київської області
У Київській області побили військовослужбовця. Поліція розслідує всі обставини події, військовий проходить судмедекспертизу.
Інцидент трапився 25 червня на Білоцерківщині. Правоохоронці вже опитали всіх причетних до конфлікту.
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Подробиці інциденту
25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку.
Поліцейські встановили та опитали усіх учасників конфлікту. Надалі військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Відомо, що військовий в момент побиття перебував поза службою.
Поліція розпочала досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень – частина 1 статті 125 ККУ.
Тим часом у Львові правоохоронці розслідують ще одну справу щодо побиття прикордонника на полігоні.
Що відомо про побиття прикордонника у Львові
- 26 червня прикордонник Назар Матвіїшин на другий день ротації потрапив у Львівський клінічний госпіталь Держприкордонслужби із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі виявили безліч інших травм: закрита тупа травма черевної порожнини, сильні пошкодження внутрішніх органів, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Через розрив печінки у Назара стався внутрішній крововилив. Про це медики повідомили керівництво прикордонного загону, а ті – правоохоронців.
- 28 червня сестра військового у соцмережах написала про те, що його побив капітан Іван Зазульчак на полігоні. Назар Матвіїшин заявив, що це не одиничний випадок. За його словами, такі побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики".
- За фактом побиття військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація справи – "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". Якщо провину Зазульчака доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.