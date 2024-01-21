Замість рятувати – катували: поліція розслідує злочини у притулку для тварин на Київщині

У Київській області поліціянти 21 січня почали нове кримінальне провадження. Воно стосується жорстокої поведінки із тваринами.

Це сталося у Броварському районі Київської області. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

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У Київській області розслідують жорстку поведінку з тваринами

У Поліції Київщини розповіли, що до правоохоронців звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків в області в неналежних умовах утримують тварин.

Поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин в тому ж притулку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування події,

– сказали правоохоронці.

У Київській області жорстоко поводилися з тваринами / Фото поліції Київщини

Зрештою слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами. Коли провину можливих кривдників тварин доведуть у судовому порядку, то цим людям може загрожувати арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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