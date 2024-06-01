У Київській області ППО працює по "Шахедах"

Російські війська вже вкотре випустили ударні БпЛА типу "Шахед" по Україні. У Київські ОВА повідомляють, що дрони зафіксовано у небі над Київською областю.

Наразі ППО займається утилізацією ворожих дронів. Відомо, що тривогу в області оголосили об 00:17.

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ППО збивають ворожі дрони в Київській області

Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– закликали там.

Зауважимо, що станом на 01:08 тривогу оголошено для Вінницької, Черкаської, Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Харківської областей.

Київ атакували крилатими ракетами уранці 31 травня

Під час повітряної тривоги уранці 31 травня, як повідомили у Київській МВА, ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети.

У МВА повідомили, що завдяки Силам та засобам ППО вдалося знищити усі повітряні цілі, що летіли в напрямку Києва.

Втім, через падіння уламків виникла пожежа в нежитловому приміщенні у Голосіївському районі столиці.