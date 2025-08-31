Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи в Київській області?

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили о 17:48. Вона поширилася на три райони: Бориспільський, Броварський та Вишгородський.

Про небезпеку повідомляли Повітряні Сили ЗСУ, зазначивши, що дрони рухалися з Чернігівщини. Місцева влада також повідомила про зафіксований рух "Шахедів" у регіоні.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.