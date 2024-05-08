У Київській області працює ППО
8 травня 2024, 04:52Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Ракетну атаку російські окупанти розпочали проти України вночі 8 травня. "Шахеди" та крилаті ракети долетіли до Київської області.
Місцева та обласна військові адміністрації повідомили про роботу сил Протиповітряної оборони о 04:34 ранку. Та закликали дотримуватися інформаційної тиші й подбати про власну безпеку.
Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,
– таке повідомлення опублікували в Київській ОВА й о 05.05.
Пів години раніше повідомляли таку саму інформацію.