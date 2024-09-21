У Київській області вибухи, там працює ППО

Ввечері 21 вересня у Київській області чули вибухи. Місцева влада попередила, що у регіоні працює ППО.

Звечора росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Закликаємо не ігнорувати тривогу та негайно прямувати в укриття.

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Робота ППО у Києві

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали у Київській ОВА.

Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. Окрім цього, там звернули увагу на те, що не варто нехтувати правилами безпеки. Варто залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

О 23:53 Повітряні сили попередили про БпЛА в Київській області в напрямку Броварів – можлива робота ППО.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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Зазначимо, що пізно ввечері росіяни вдарили КАБами по Харкову, зафіксовано два влучання. Зокрема, ворог влучив авіабомбою у житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.