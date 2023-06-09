У Києві та області заборонили розважальні заходи після 21:00

Київська ОВА ухвалила рішення щодо заборони усіх розважальних заходів після дев'ятої вечора. За дотриманням цього рішення слідкуватиме поліція.

В Києві та області відтепер усі концерти, вечірки та шоу закінчуватимуться до 21:00. Власникам розважальних закладів голова Київської ОВА нагадав також і про комендантську годину.

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Що відомо про заборону розважальних заходів

У Київській ОВА нагадали українцям, що війна триває, а розваги з гучною музикою під час повітряної тривоги – недопустимі. Пригадав Руслан Кравченко, голова обласної військової адміністрації, і про пінну вечірку, яку кілька днів тому влаштували у Одесі – в той самий день, коли Росії вчинила теракт на Каховській ГЕС.

Та в ОВА наголосили, що через постійні обстріли столиці російськими ракетами заборона розважальних заходів це не тільки питання моралі, але і безпеки.

Правила діятимуть і в столиці, і в області. Власникам розважальних закладів варто пам'ятати і про те, що усі без винятку комплекси, клуби і ТРЦ мають бути зачинені з 00:00 до 05:00.

До заборони на розважальні заходи у Київській ОВА ставляться серйозно та вже пообіцяли проводити перевірки.

Запевняю, що будемо проводити перевірки щодо дотримання норм у регіоні. До цього активно залучатимемо працівників поліції,

– заявив Руслан Кравченко.

Насамкінець голова ОВА наголосив, що українці зобов'язані бути свідомими на тлі постійних інформаційних атак ворога. Тож дотримання безпекових норм та комендантської години – це питання захисту українців та "поваги один до одного".

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