"Ніколи не пробачиш": акушерка зняла, що відбувалось в укритті пологового Києва під час тривоги

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Зокрема, з'явилось відео, що відбувалось у пологовому будинку столиці під час тривалої повітряної тривоги й атаки.

У ніч проти 25 листопада, ворог завдав масованого удару дронами по Києву. Повітряна тривога тривала близько 6 годин – до 08:45. Згодом телеграм-канали й ЗМІ поширили відео, на якому видно, що відбувалось в укритті одного з пологових будинків, – інформує 24 Канал.

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Київський пологовий під час масованої атаки

Як пишуть медіа, відповідний ролик зняла працівниця медичного закладу – акушерка, що в ту ніч була на зміні. На кадрах видно мамусь з немовлятами, що вимушені ховатися від російських "Шахедів" в укритті пологового будинку. Як зрозуміло з відео, воно обладнане ліжками та іншим необхідним обладнанням.

Що відбувалось у пологовому будинку Києва під час тривоги: дивіться відео

На тлі кадрів з укриття пологового будинку чути слова: "Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш", – з пісні SHUMEI "Тривога". Вочевидь, вони зараз є національним гаслом для усіх українців, що уже понад пів року змушені ховатися від російської загрози з неба.

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