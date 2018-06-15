"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз"

"Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Нафтогаз України" постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов’язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК "Нафтогаз України" відмовити КП "Київтеплоенерго" в укладенні договорів постачання природного газу", – повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Петро Пантелеєв переконаний, що "непоступливість "Нафтогазу" у питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу".

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"Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу «"иївенерго" перед НАК "Нафтогаз", частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", – сказав Петро Пантелеєв.

У повідомленні КМДА зазначається, що із травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

"Нафтогаз" відмовив КП "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг – ПАТ "Київенерго".

Заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає майже 5 мільярдів гривень .