19:34
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва

"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз"

24
"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз"
"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз" / Ілюстративне фото

"Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Читайте також: "Газпром" через суд домігся призупинення виконання Стокгольмського арбітражу

"Нафтогаз України" постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 покладений спецобов’язок із постачання природного газу. Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК "Нафтогаз України" відмовити КП "Київтеплоенерго" в укладенні договорів постачання природного газу", – повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Петро Пантелеєв переконаний, що "непоступливість "Нафтогазу" у питаннях життєзабезпечення міста і нерозуміння масштабних негативних наслідків, до яких призведе відсутність газопостачання, може перетворитися на надзвичайну ситуацію регіонального масштабу".

Читайте також: Директор "Нафтогазу" розповів, за що вони отримали мільйонні премії

"Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу та повернути людям гарячу воду, і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу «"иївенерго" перед НАК "Нафтогаз", частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", – сказав Петро Пантелеєв.

У повідомленні КМДА зазначається, що із травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало комунальне підприємство "Київтеплоенерго".
"Нафтогаз" відмовив КП "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: газопостачальна компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як міське підприємство погодиться взяти на себе боргові зобов’язання попереднього виконавця послуг – ПАТ "Київенерго".
Заборгованість ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" складає майже 5 мільярдів гривень .

Теги: Новини Києва Нафтогаз Київенерго
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 133
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
4825
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1491
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 589
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1136
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук