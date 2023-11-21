У Японії лунала повітряна тривога: перед цим у КНДР попереджали про спробу запустити супутник

У Японії вдень 21 листопада оголосили повітряну тривогу для південної префектури Окінава. Причиною цього став ймовірний запуск ракети з розвідувальним супутником.

Після оголошення повітряної тривоги жителів Японії закликали пройти в укриття. Офіційно уряд країни заявив, що зафіксував запуск ракети, втім її тип не уточнювали.

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Північна Корея попереджала про запуск супутника

Японська система попередження J-Alert зафіксувала, як ракета пролетіла над Тихим океаном. Наразі невідомо, яку саме ракету запустила Півнчна Корея, втім, ймовірно, це була балістика.

Через це в Японії оголошували повітряну тривогу. Сирени пролунали для південної префектури Окінава.

Повітряна тривога в Японії: дивіться відео

У Міноборони Японії наголосили, що берегова охорона країни не збивала ракету КНДР. Втім, уряд скликав засідання РНБО для аналізу ситуації.

До слова, напередодні в Північній Кореї попередили, що планують запустити ракету з космічним супутником у період з 22 листопада по 1 грудня в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів.

В Японії вже відреагували на дії Північної Кореї. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда повідомив, що країна висловила протест.

Це серйозна ситуація, в якій безпека наших людей опинилася під загрозою. Ми вже висловили суворий протест Північній Кореї та рішуче засудили запуск,

– заявив він.

Як прокоментували запуск в КНДР

В КНДР заявили, що нібито успішно запустили розвідувальний супутник. Втім, Японія не підтверджує вихід у космічний простір супутника через запуск ракети.

Згодом стало відомо, що частини ракети КНДР впали у Східно-Китайське море, Тихий океан.

КНДР не вперше намагається запустити супутник