Тисячі уламків на мільйони доларів: у мережі показали "кладовище" російських ракет у Харкові
Джерело:DW
Журналісти показали відео з так званого "кладовища" російських ракет, що розміщене на околицях Харкова. Там зберігаються тисячі уламків зброї, яку росіяни у різний час запускали по місту.
Це найбільше подібне "кладовище", утворене з початку повномасштабного вторгнення. Всі ці уламки є речовим доказом російського терору проти України. Вони показують всі масштаби обстрілів Харкова.
Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими окупанти атакують Україну
Масштаби атак на Харків
Кореспондент DW Роман Гончаренко показав відео з місця, яке називають "кладовищем" російських ракет. Воно є найбільшим з усіх, що почали утворюватися в Україні з 2022 року. Там зберігають рештки ракет на мільйони доларів.
Тут близько тисячі "Смерчів", "Ураганів", С-300 й інших видів ракет, які Росія випускала по Харкову,
– констатував Гончаренко.
Українські правоохоронні органи збирають їх як речові докази, щоб потім використовувати у судових процесах. Йдеться про кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії та підготовку справ для Міжнародного суду.
"Кладовище" російських ракет у Харкові: дивіться відео
Що відомо про "кладовище" ракет
- У жовтні 2022 року ДСНС повідомила, що у Харкові з'явився тимчасовий майданчик зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів. Туди звезли залишки від "Градів", "Ураганів", "Смерчів" й "Торнадо-С". Окрім цього, там можна було знайти частки "Калібрів" та "Іскандерів", які атакували Харків.
- Надзвичайники зазначали, що станом на 2022 рік на майданчику було розміщено понад 5 тисяч частин ракет – проте точний облік, зі зрозумілих причин, ніхто не вів.
- Світлини "кладовища" ракет у Харкові також публікували фотографи Костянтин та Влада Ліберови. Місцеві жителі розповіли, що раніше гора снарядів була ледь не вдвічі більшою.
- Зазначимо, що раніше на "кладовищі" боєприпасів побувала кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Тож більше фото можете переглянути за цим посиланням.