Тисячі уламків на мільйони доларів: у мережі показали "кладовище" російських ракет у Харкові

Журналісти показали відео з так званого "кладовища" російських ракет, що розміщене на околицях Харкова. Там зберігаються тисячі уламків зброї, яку росіяни у різний час запускали по місту.

Це найбільше подібне "кладовище", утворене з початку повномасштабного вторгнення. Всі ці уламки є речовим доказом російського терору проти України. Вони показують всі масштаби обстрілів Харкова.

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Масштаби атак на Харків

Кореспондент DW Роман Гончаренко показав відео з місця, яке називають "кладовищем" російських ракет. Воно є найбільшим з усіх, що почали утворюватися в Україні з 2022 року. Там зберігають рештки ракет на мільйони доларів.

Тут близько тисячі "Смерчів", "Ураганів", С-300 й інших видів ракет, які Росія випускала по Харкову,

– констатував Гончаренко.

Українські правоохоронні органи збирають їх як речові докази, щоб потім використовувати у судових процесах. Йдеться про кримінальні провадження щодо воєнних злочинів Росії та підготовку справ для Міжнародного суду.

"Кладовище" російських ракет у Харкові: дивіться відео

Що відомо про "кладовище" ракет